Москва11 апр Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в регионе в этом году ожидается хороший урожай.

Глава Краснодарского края поблагодарил президента за внимание к проблемам региона. Кондратьев рассказал, что посевная кампания проходит "нормально, хорошо".

Если говорить про озимые, у нас под озимыми 1 миллион 800 тысяч гектаров, всходы хорошие. Но у нас, у селян, как говорится, не принято загадывать, но тем не менее, всходы хорошие, запас влаги в почве – больше метра. Это обещает хороший урожай. Но мы всегда стучим [по дереву], потому что урожай – не тот, который в поле, а тот, который в закромах сказал губернатор Краснодарского края

Он также сообщил, что в регионе работает 15 сахарных заводов и край сам себя обеспечивает свеклой, которой засеяли уже 96%.

Где-то 26% у нас подсолнечника и процентов 7 кукурузы, потому что погода пока не позволяет развернуться, как говорится, на всю мощь добавил Кондратьев

Глава региона также выразил надежду на то, что, если позволит погода, посевная кампания яровых в Краснодарском крае будет завершена к началу мая.