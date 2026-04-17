На Кубани владельцы участков до сих сопротивляются закону о защите сельхозземель Кондратьев: закон о защите сельхозземель на Кубани все еще вызывает негодование

Москва17 апр Вести.Политика по запрету перевода земель сельскохозяйственного назначения под застройку до сих пор сопровождается устойчивым сопротивлением со стороны владельцев этих участков. Об этом рассказал ИС "Вести" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Живописные винодельческие районы сегодня превращаются в центры притяжения туристов. Без сохранения винограднопригодных земель это было бы невозможно. Положительные изменения произошли благодаря поддержке на федеральном уровне, в том числе при содействии президента РФ Владимира Путина, отметил Вениамин Кондратьев.

Это вызывало недовольство тех, кто был правообладателем этой земли. Поверьте, они были очень недовольны. Они уже построили, продали и заработали в уме, а не получилось. Там в основном сегодня уже виноградники, а должны быть спальные районы из бетона и стекла… Сопротивляются и до сих пор, серьезно сопротивляются те, кто владеет этими склонами отметил Кондратьев

Виноградники в южном регионе стали местом притяжения туристов. Любители эногастрономии могут поучаствовать в сборе и переработке винограда, узнать, как делают вино, побывать на производстве и в погребах.