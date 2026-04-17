Москва17 апрВести.В Краснодарском крае освоили почти половину виноградопригодной земли, рассказала ИС "Вести" председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Жанна Беловол.
Она отметила положительную динамику отрасли.
В Краснодарском крае где-то 80 000 [гектаров] виноградопригодной земли. На сегодняшний день 34 000 — это уже виноградники. И за последние пять лет мы приросли на 10%. Мы прекрасно понимаем, что это задел на будущее десятилетиесообщила Беловол
Защите виноградопригодных земель в Краснодарском крае сегодня уделяют особое внимание. Виноградные склоны тянутся от Геленджика до Анапы — это сплошной виноградник, самый плотный виноградный пояс Черноморского побережья страны. Принятый в 2020 году закон "о развитии виноградарства и виноделия" способствовал консолидации рынка Кубани вокруг единых правил и стандартов отрасли.