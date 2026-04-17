ВРП Краснодарского края вырос на 5% до 5,8 трлн рублей Губернатор Кондратьев: ВРП Краснодарского края в 2025 году достиг 5,8 трлн руб.

Москва17 апр Вести.Валовый региональный продукт (ВРП) на Кубани в 2025 году составил 105% от уровня 2024 года. Об этом сообщил ИС "Вести" губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край сегодня выступает в трех ключевых ролях, заметил он.

Мы теперь и житница, и здравница, и кузница. Давайте возьмем за основу ВРП. По итогам прошлого года он составил 5 трлн 800 млрд рублей. У нас рост экономики в 2025 году составил 105 % по отношению к 2024 году привел цифры Кондратьев

В апреле состоялась встреча губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным. Кондратьев доложил о состоянии пляжей и ситуации с урожаем в регионе.