Москва6 июн Вести.За последние годы структура инвестиций в Краснодарский край существенно изменилась: если шесть лет назад основными направлениями были строительство и нефтепереработка, то сегодня большая доля вложений приходится на промышленность, санаторно-курортную и IT-отрасли. Об этом информационной службе "Вести" сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Шесть лет назад, 2020 год – это инвестиции в строительство. Стройка – это же супермаржинальная область, составляющая отрасль экономики. Ну и нефтеперерабатывающий комплекс. А сегодня по-другому. Сегодня у нас львиная доля инвестиций – это в промышленность, санаторно-курортную отрасль и в IT-отрасль. А если посмотреть в разрезе на промышленность, то там фармацевтическая промышленность выходит на первый план, перерабатывающая промышленность. Это уже совсем по-другому с точки зрения дифференциации экономики… вот это сегодня стало предметом интереса для инвесторов со всей страны и из-за рубежа сказал Кондратьев

Кондратьев также привел конкретные показатели, демонстрирующие рост инвестиционной привлекательности региона.

Если подойти в цифрах, я еще раз хочу сказать, что у нас в 2020 году чистые инвестиции в различные отрасли экономики – но в приоритете, я уже сказал, в стройку и, конечно, в нефтеперерабатывающие комплексы – было 500 миллиардов рублей. А в 2024 году – уже триллион сто миллиардов рублей. В 2025 году – триллион двести миллиардов рублей. А по итогам этого года мы уверены, что привлечем инвестиции на триллион триста миллиардов рублей, при том еще раз подчеркиваю – это не строительная отрасль и нефтеперерабатывающая, это промышленность, это санаторно-курортная отрасль, ну и, конечно, IT-отрасль заявил Кондратьев

Ранее Кондратьев сообщил, что в Анапе приведены в порядок 6,5 километров пляжей, в том числе тестовый километровый участок.