Путину доложили о готовности пляжей в Анапе и о том, как "подогревают" море

Путину доложили, как в Анапе "подогревают" море Путину доложили о готовности пляжей в Анапе и о том, как "подогревают" море

Москва10 июн Вести.Пляжи в Анапе готовы к туристическому сезону, доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор детского курорта "Вита" Василий Димоев. Также он в шутку добавил, что пока море "подогревают" хорошим настроением.

Во время совещания Путин поинтересовался, в каком состоянии сейчас находятся пляжи в Анапе. На что Димоев ответил, что, в частности, пляж на детском курорте "полностью открыт", уточнил ТАСС.

Пытаемся сами даже согреть море, чтобы пойти и искупать детей. Поэтому у нас все хорошо пошутил Димоев

На уточняющий вопрос главы государства о том, каким образом в Анапе "греют море", Димоев с улыбкой ответил, что вместе с детьми пытаются создать хорошее настроение.

Я понял. Хорошо! Я желаю вам хорошего настроения и хорошей работы ответил Путин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в разговоре с ИС "Вести" отмечал, что регион не только сохраняет свою санаторно-курортную инфраструктуру, но и развивает ее. Особо он выделил Анапу и Геленджик, в которых масштабно строятся новые инфраструктурные объекты.