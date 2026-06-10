Москва10 июнВести.Пляжи в Анапе готовы к туристическому сезону, доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор детского курорта "Вита" Василий Димоев. Также он в шутку добавил, что пока море "подогревают" хорошим настроением.
Во время совещания Путин поинтересовался, в каком состоянии сейчас находятся пляжи в Анапе. На что Димоев ответил, что, в частности, пляж на детском курорте "полностью открыт", уточнил ТАСС.
Пытаемся сами даже согреть море, чтобы пойти и искупать детей. Поэтому у нас все хорошопошутил Димоев
На уточняющий вопрос главы государства о том, каким образом в Анапе "греют море", Димоев с улыбкой ответил, что вместе с детьми пытаются создать хорошее настроение.
Я понял. Хорошо! Я желаю вам хорошего настроения и хорошей работыответил Путин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в разговоре с ИС "Вести" отмечал, что регион не только сохраняет свою санаторно-курортную инфраструктуру, но и развивает ее. Особо он выделил Анапу и Геленджик, в которых масштабно строятся новые инфраструктурные объекты.