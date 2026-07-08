Более трети турпоездок по России в июне были спонтанными

Россияне стали чаще отправляться в спонтанные путешествия по стране Более трети турпоездок по России в июне были спонтанными

Москва8 июл Вести.В июне более трети — 34% — туристических поездок по России приходились на спонтанные путешествия. Таковы результаты исследования сервиса Bronevik.com, которые публикует ТАСС.

"По данным компании, 20% бронирований в июне были совершены в день заезда (как и годом ранее), 14% — за день до заезда (на 2 п. п. больше, чем в 2025 году)", — отмечается в сообщении.

Результаты исследования показали, что в июне средний промежуток времени между бронированием и заездом гостя в отель составил 12 дней. Этот показатель не изменился с прошлого года.