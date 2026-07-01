Москва1 июлВести.Поездки помогают снять стресс почти половине – 46% - россиян, показал опрос сервиса путешествий "Туту", текст которого приводит ТАСС.
На вопрос "что помогает справляться со стрессом" россияне чаще всего отвечают про сон и отдых дома (49%), просмотр фильмов и сериалов (49%), и путешествия (46%). Путешествия опередили прогулки на природе (45%), музыку и чтение (38%), а также общение с близкими (36%). Женщины выбирают путешествия как антистресс чаще мужчин: 52% против 40%отметили в компании
Для большинства граждан поездки - это смена обстановки и новые впечатления (по 46% голосов). Путешествия помогают улучшить эмоциональное состояние 38%, 35% получают возможность отвлечься от рутины, а 33% отмечают прибавку сил.
В опросе приняли участие 1 003 совершеннолетних россиянина, проживающих в крупных городах.