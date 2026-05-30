На сборы вещей в отпуск россияне тратят в среднем 2,5 часа

Москва30 мая Вести.Россияне в среднем тратят 2,5 часа на сборы вещей в путешествие, передает ТАСС со ссылкой на опрос, в котором приняли участи 10 тысяч респондентов.

Исследование, которое проводили сервисы "Авито путешествия" и "Авито реклама", показало, что сборы к поездке обычно не превращаются в долгий процесс.

Большинство опрошенных (77%) рассказали, что собирают чемодан или рюкзак менее чем за день до поездки.

В среднем на это уходит около 2,5 часа говорится в сообщении

Кроме того, у россиян спросили, что они обязательно берут с собой в отпуск. Большинство ответило, что это дорожная аптечка (62%). Далее по популярности следуют зарядное устройство (53%), пауэрбанк (45%), наушники (44%) и солнцезащитный крем (39% процентов опрошенных).

В ходе исследования ответов респондентов также выяснилось, что перед поездкой они готовы потратить на необходимые покупки в среднем около 9 тысяч рублей. В эту сумму входят аксессуары, косметика, а также лекарства.