Исследование: россияне больше всего тратят денег на покупки в пятницу и субботу

Москва10 мая Вести.Пятница и суббота - пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости​​.

В опросе участвовали 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Наибольшая доля трат приходится на пятницу и субботу. В пятницу совершают самые крупные или незапланированные покупки 28% опрошенных, в субботу - 26% выяснили аналитики

В эти дни деньги уходят на досуг, рестораны и онлайн-покупки.

Траты еще зависят от даты получения зарплаты. Если дважды в месяц, то траты приходятся на первые три дня после поступления денег. У получающих зарплату раз в месяц этот показатель выше - 43%.