Москва10 мая Вести.Больше четверти опрошенных жителей РФ играют в видеоигры регулярно, около трети – время от времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные совместного исследования сервисов "Авито товары" и "Авито реклама".

В 65% случаев пользователи выбирают для игр смартфон, 55% опрошенных используют ПК и ноутбуки. На третьем и четвертом местах – игровые консоли и планшеты, которые выбирают 20% и 13% респондентов соответственно.

Видеоигры стали массовым форматом досуга: 28% респондентов играют регулярно, еще 38% – время от времени. Таким образом, в общей сложности 66% опрошенных жителей страны так или иначе вовлечены в гейминг следует из текста

Зачастую опрошенные россияне приобретают игры, когда появляется интерес – в 31% случаев. Во время распродаж совершают покупки 14% пользователей, а в момент релиза новых игр или обновлений – 8%.

В среднем ежемесячно россияне тратят на игры 3400 рублей. Большинство пользователей могут потратить до 3000 рублей в месяц (68%). Свыше этой суммы – от 3001 до 7000 рублей – тратят 21%, от 7 001 до 15 000 рублей – 8%, свыше 15 000 рублей – 3%.

Ранее депутат ГД Сергей Боярский заявил, что "Единая Россия" не поддерживает поспешные предложения об ограничениях или запретах на рынке видеоигр.