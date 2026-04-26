Москва26 апр Вести.В I квартале 2026 года россияне заметно сократили покупки механических самокатов, отдавая предпочтение велосипедам. Согласно данным платформы "Атол" (проанализированы для РИА Новости обезличенные продажи за январь–март 2025 и 2026 годов), спрос на велосипеды вырос на 20%, а на традиционные самокаты упал на 25%.

При этом средний чек велосипеда снизился на 4%, до 14,1 тыс. рублей, тогда как самокат, напротив, подорожал на 4% (в среднем до 4778 рублей).

Что еще покупали и по каким ценам? Электросамокаты: спрос снизился на 3%, средний чек — 22,4 тыс. рублей (–4%). Ролики: продажи упали на 19%, цена выросла на 2% (в среднем 5189 рублей). Гироскутеры: спрос взлетел более чем в 1,5 раза, средняя цена увеличилась на 5%, до 8916 рублей. Сигвеи: один из самых дорогих товаров в подборке — средний чек 19,46 тыс. рублей (без изменений), спрос вырос на 36%. Скейтборды: продажи снизились на 1%, цена выросла на 2% (в среднем 2308 рублей). Лонгборды: продажи упали на 22%, средняя цена снизилась на 11%, до 3103 рублей за товар.