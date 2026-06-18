Москва18 июн Вести.В январе-апреле 2026 года россияне потратили 37 млрд руб. на приобретение спортивных товаров через зарубежные платформы онлайн-торговли, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на расчеты председателя совета по развитию электронной торговли при Торгово-промышленной палате (ТПП) Алексея Федорова.

Продажи спортивных товаров выросли в январе-апреле на 27% против 22% в январе-апреле 2025 года, отметил Федоров.

В свою очередь представитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) уточнил, что с января по апрель 2026 года динамика оказалась менее выраженной - всего 20,2%, что составляет 7,1 млрд руб.

Особенно заметный рост продаж спортивных товаров отмечен на маркетплейсах, специализирующихся на трансграничной торговле. Так, продажи спортинвентаря на платформе CDEK.Shopping увеличились за первые пять месяцев года в 3,5 раза в годовом выражении, а на платформе Wildberries - на 90% в денежном выражении и 86% в натуральном выражении.

Участники рынка особо выделили инвентарь для игры в падел как самую быстрорастущую категорию. Продажи таких товаров на Wildberries увеличились с января по май на 455% в денежном и 565% в натуральном выражении.

Закон, который регулирует работу цифровых платформ, вступает в силу с 1 октября 2026 года.

По новым правилам, платформам запретят продавать изъятые из оборота товары. Интернет-площадки обязаны ответить на судебные претензии покупателей в течение 15 дней и снять незаконные санкции в течение 48 часов.