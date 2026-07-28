В России стало модно продавать и покупать подержанные вещи KP.RU: в России стало модно продавать и покупать подержанные вещи

Москва28 июл Вести.Тренд на покупку и продажу подержанных вещей получил распространения среди россиян по ряду причин, среди которых – уход западных брендов, желание подзаработать и экологичное мышление. Подробнее – в материале KP.RU.

Согласно опросу, проведенному порталом, 82% россиян хотя бы раз продавали ненужные вещи онлайн за последние годы.

В публикации говорится, что тренд на перепродажу бывших в употреблении вещей связан с развитием торговли через интернет, когда любой желающий может разместить объявление и быстро найти заинтересованных лиц. Чаще всего перепродажей занимаются родители маленьких детей: коляски, игрушки, комбинезоны пользуются большим спросом на интернет-платформах подержанных вещей.

Также ресейл (повторная продажа товаров) актуален для тех, кто хочет купить эксклюзивную вещь иностранного бренда, ушедшего из России. В интернете существуют настоящие ресейл-бутики, где продаются уникальные товары по сниженным ценам.

В статье указано, что мода на новую рациональность или экологичность способствует ресейлу. Многие люди ответственно подходят к вопросу об утилизации мусора, поэтому они скорее перепродадут или купят ношеное, чем увеличат количество отходов на планете.