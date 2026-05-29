Москва29 мая Вести.В апреле жители России направили на покупку подержанных автомобилей 640 млрд рублей — это на 13% больше, чем в марте, и лучший месячный показатель текущего года. Такие данные содержатся в совместном исследовании "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат" (есть в распоряжении ТАСС).

Всего в середине весны было куплено 542,2 тыс. машин с пробегом. Это на 14% превышает показатель апреля 2025 года (561,8 млрд рублей). За первые четыре месяца года финансовая емкость вторичного рынка достигла 2,22 трлн рублей, что на 12% больше, чем годом ранее.

Доля машин в возрасте до пяти лет в общих тратах сократилась: с 25,5% (143,3 млрд) в апреле 2025 года до 23,4% (149,8 млрд) в апреле 2026-го. При этом выросла доля автомобилей от 5 до 9 лет — с 33,5% до 35,5% (227,1 млрд рублей против 188 млрд год назад). Больше всего денег — 263,2 млрд рублей — ушло на самые старые машины (10 лет и старше), их доля незначительно увеличилась с 41% до 41,1%.

Китайские бренды демонстрируют взрывной рост на вторичном рынке. В апреле россияне купили 30,1 тыс. подержанных "китайцев" на сумму 60,7 млрд рублей. В штуках продажи выросли на 41% по сравнению с апрелем 2025 года, а в деньгах — сразу в 2,2 раза. В результате доля китайских марок в затратах почти удвоилась: с 4,9% до 9,5%.