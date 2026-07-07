Рост продаж машин с пробегом в первой половине 2026 года составил 21%

В России выросли продажи автомобилей с пробегом Рост продаж машин с пробегом в первой половине 2026 года составил 21%

Москва7 июл Вести.За первое полугодие 2026 года россияне приобрели на 21% больше автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе портала "Дром".

Уточняется, что цена купленных за это время автомобилей в среднем выросла на 1,5% - до 904 тысяч рублей.

Вторичный рынок становится привлекательнее для автолюбителей, особенно на фоне роста цен новых машин. К тому же на нем более доступны модели мощностью выше 160 л.с., ввоз которых упал из-за пересмотра ставок утильсбора.

Так, на 49% выросли продажи подержанных китайских автомобилей. Лидерами продаж стали Chery Tiggo T11 (+12%), Lifan X60 (+19%) и Haval Jolion (+100%). Также спрос вырос на немецкие машины (+32%). Среди них: Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E класса и Opel Astra (+22-26%), Volkswagen Golf, BMW 1 серии и X1, а также Audi Q5 и A3 (+50-60%).

Повысились продажи американских и европейских брендов (+27%), корейских марок (+24%), японских автомобилей (+20% за год). Отечественные бренды показали рост продаж на 10%.