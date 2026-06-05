Исследование: продажи подержанных автомобилей в Сибири выросли на 18% весной В Сибири отмечается рост продаж на 18% подержанных автомобилей

Москва5 июн Вести.Весной 2026 года в сибирских регионах зафиксирован рост продаж автомобилей с пробегом — на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе автомобильного портала "Дром".

Аналитики отмечают, что положительная тенденция особенно заметна на фоне низкой базы 2025 года уточнили в пресс-службе

Активный рост числа сделок на вторичном рынке начался в марте во всех сибирских регионах. Наиболее существенно продажи выросли в Красноярском крае (+25%), Томской (+22%) и Иркутской областях (+20%).

Самый значительный скачок показали китайские автомобили — продажи увеличились на 42%. Впрочем, аналитики связывают это с небольшой долей таких машин на рынке (всего 2,5%). Также автовладельцы на четверть чаще стали выбирать немецкие модели, почти на 20% — корейские, японские и американские. Продажи отечественных машин выросли на 3%.