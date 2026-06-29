Россияне в мае купили 511,5 тыс. подержанных автомобилей В России пользуются спросом подержанные автомобили европейских и японских марок

Москва29 июн Вести.По итогам мая текущего года россияне приобрели 511,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, наибольшие затраты были на машины европейских марок. Об этом говорится в исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат", которое приводит ТАСС.

Сильнее всего выросли затраты на покупку подержанных "китайцев". В мае 2026 года жители РФ купили 29,6 тыс. б/у китайских автомобилей на сумму 59,3 млрд рублей уточняется в публикации

В то же время, согласно результатам исследования, самые большие затраты были традиционно на подержанные машины европейских и японских марок — 194,5 млрд и 185 млрд рублей соответственно. Далее следуют автомобили с пробегом корейских брендов — 75,3 млрд рублей.

В целом, как следует из подсчетов аналитиков, в мае россияне потратили на подержанные автомобили 595,3 млрд рублей. Это сумма на 7% меньше, чем месяцем ранее, но на 14% больше, чем год назад.