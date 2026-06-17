Москва17 июн Вести.Большинство россиян ездят на отечественных машинах. Об этом свидетельствуют итоги опроса KP.RU.

В публикации говорится, что 54% респондентов ездят на российских авто, а 41% опрошенных предпочитают иномарки. Остальные 5% выбрали вариант "другое".

Сейчас в России большой выбор машин на любой вкус, от проверенной годами "Нивы", до современных версий "Москвича" или "Волги" говорится в публикации

Водители российских авто, согласно публикации, выбирают отечественные марки в связи с доступностью запчастей, необходимых для их ремонта. Любители иномарок, напротив, считают эти машины более надежными. Кроме европейских брендов, среди водителей востребованы китайские марки.

Респонденты, выбравшие вариант "другое", передвигаются пешком или на велосипеде. "Чаще всего езжу на велосипеде, удобно", - сказал опрошенный россиянин.

Ранее стало известно, что российский автопром по сравнению с прошлым годом показал рост в 13%.