Москва2 июн Вести.В России 21% опрошенных граждан покупают подделки вместо оригинальных товаров. Это следует из результатов опроса, проведенного KP.RU.

По информации журналистов, россияне объясняют свой выбор слишком высокими ценами на оригинальные товары.

При этом, как следует из исследования, 27% респондентов стараются всегда покупать только оригинальные технику, одежду, обувь, парфюмерию и аксессуары. Вместе с тем, опрос показал, что для 49% россиян не имеет значения, оригинал перед ними или реплика.

Оставшиеся 3% выбрали вариант "другое", пишет KP.RU. Часть респондентов признались, что просто не разбираются в брендах. При этом другие рассказали, что делают исключения для разных групп товаров, например, реплику одежды покупают, но поддельную косметику или парфюмерию – нет.