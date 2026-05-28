Россияне оценили смену стиля в среднем в 22 тыс. рублей Опрос: россияне готовы отдать в среднем 22 тыс. рублей на смену стиля

Москва28 мая Вести.Жители России в среднем готовы потратить около 22 тысяч рублей на обновление имиджа, выяснили аналитики сервисов "Авито товары" и "Авито услуги". В опросе участвовали 10 тыс. россиян, результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.

Как уточняется в публикации, 18% респондентов хотели бы уложиться в 5 тыс. рублей, четверть — в сумму от 5 тыс. до 10 тыс. Для 19% приемлем бюджет 10–20 тыс., для 11% — 20–30 тыс. При этом 16% опрошенных готовы потратить еще больше.

За последний год желание изменить стиль или образ возникало у 36% россиян, но они пока не решились на перемены — в основном это люди 35–44 лет (42%). Почти столько же (35%) уже поработали над своим имиджем, преимущественно молодежь 18–24 лет (50%). Еще 20% участников полностью устраивает текущий облик, чаще так отвечали мужчины (24%).

Чаще всего россияне хотят сменить стиль одежды (55%), стрижку (49%) и цвет волос (29%). Мужчины больше стремятся научиться подбирать аксессуары (23%) или обновить очки (перейти на линзы) — 21%. Женщины чаще задумываются о косметологических процедурах (24%) и оформлении бровей с ресницами (24%).

Главные мотивы для смены образа у женщин — желание стать увереннее (39%) и выглядеть актуально трендам (34%). Мужчин же чаще подталкивают изменения в личной жизни (22%) или новый карьерный этап (12%), говорится в исследовании.