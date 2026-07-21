Москва21 июлВести.У российских пользователей пока не появилось доверия к китайским автомобилям. Такое мнение ИС "Вести" высказал президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Стопроцентного доверия к "китайцам" не появилось. Мы можем видеть, как они теряют в цене. На вторичном рынке они могут быть с более-менее привлекательной ценой, но их не спешат покупать. Думаю, в определенный момент наступит стадия принятия. За неимением иных люди будут покупать китайские автомобили - доступные машины, которые мы знаем наперечетполагает он
Хайцеэр также назвал закономерным то, что продажи подержанных автомобилей в РФ выросли лишь на 5,5%.
Парк стареет, востребованность старых автомобилей прежних марок не такая, как была, потому что машины постарели, и люди уже не готовы покупать их на вторичном рынке с таким годом и пробегом. Ведь в них придется больше вкладыватьдобавил он