Москва17 апр Вести.Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в интервью ИС "Вести" объяснил, как стоит трактовать данные об увеличении количества заключения дилерских соглашений на российском рынке автомобилей.

В России появляется все больше новых автомобильных брендов. Количество заключения дилерских соглашений растет после прошлогоднего сокращения. Об этом говорится в исследовании "Газпромбанк Автолизинга" и "АвтоБизнесРевю". Так, к концу марта дилерская сеть расширилась более чем на 2,5% относительно того же периода прошлого года.

Кадаков уточнил, что новые дилерские точки – зачастую не равно новые автосалоны. Как правило, заключая новые соглашения, дилеры предоставляют места на уже существующих площадках новым брендам.

Даже в одном шоуруме просто отводят угол, вещают логотип на свое здание еще один, и мы получаем еще один дилерский контракт. Зданий осталось столько же, автосалонов физически осталось столько же… Для рядового покупателя это по большому счету ничего не значит. Так же, как и, в общем-то, для рынка. Если у нас в этом году рынок будет на уровне прошлого года – примерно 1,3 млн новых автомобилей, то все равно через какое количество салонов они будут проданы объяснил эксперт

Автосалоны китайских брендов занимают 64% российского рынка. Лидером по числу открытых площадок стал суббренд электромобилей и гибридов Deepal, принадлежащий компании Changan.