Хайцеэр: некоторые автобренды КНР останутся в РФ только под русскими названиями

Москва17 апр Вести.Число китайских автобрендов в России может сократиться, так как они будут все чаще трансформироваться в российские. Такое мнение выразил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью ИС "Вести".

Автосалоны китайских брендов занимают 64% российского рынка. Часть брендов создают суббренды, увеличивая на рынке число наименований. Некоторые китайские марки переходят на российское производство, получая новое название. Например, часть моделей бренда Geely переходит под бренд "Волга".

Есть вероятность того, что в конечном итоге некоторые китайские бренды могут даже прекратить свое существование, они останутся только в виде отечественных названий. Будут одни модели поставляться из-за рубежа, другие модели производиться здесь, поэтому и соответствующим образом будет выстраиваться цена отметил Хайцеэр

Ранее главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков объяснил, что увеличение числа дилерских соглашений на российском авторынке не означает открытия новых салонов.