Эксперт Мосеев: компания Chery может покинуть российский рынок в 2026 году

Эксперт Мосеев: компания Chery может покинуть российский рынок в 2026 году

Москва19 мая Вести.Крупному автопроизводителю из Китая Chery грозит уход из России в течение 2026 года. Такое мнение высказал эксперт Олег Мосеев в беседе с "Российской газетой".

Как предполагает эксперт, руководство компании сфокусируется на европейском направлении, где продажи стремительно растут. Так, в 2025 году в Европе были реализованы 150 тысяч автомобилей, а модель Jaecoo J7 заняла лидирующие позиции по продажам в Британии. При таких обстоятельствах концерн не будет подвергать риску свой бизнес в Европе, считает Мосеев.

Более "старые" бренды, среди которых Exeed и Chery, пока что реализуют свои автомобили на рынке РФ, однако будут постепенно уходить, предполагает Мосеев. У российского покупателя, отметил автоэксперт, будет некоторое время, чтобы выбирать из продукции более десяти брендов, связанных с Chery.

В частности, Chery в этом году как бренд исчезнет допустил он

"Российская газета" отдельно отметила, что китайский автоконцерн не делал официальных заявлений о своем уходе из России.

