В РОАД рассказали о перспективах Chery на российском рынке РОАД: владельцам Chery не стоит бояться ухода бренда из России

Москва28 апр Вести.Президент Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что владельцам автомобилей Chery не стоит опасаться возможного сокращения присутствия бренда в России. По его словам, компания не покинет рынок полностью, а лишь оптимизирует свою деятельность. Его слова приводит "Российская газета".

Подщеколдин отметил, что российский офис Chery продолжит работу, сосредоточившись на сервисном обслуживании и поставках запчастей. Также бренд сохранит сотрудничество с проектом Tenet, который представляет собой российско-китайское партнерство, тогда как сама Chery остается независимым китайским производителем.

В то же время эксперт подчеркнул, что для автовладельцев ключевым фактором остается доступность обслуживания и комплектующих, а не уровень маркетинговой активности компании. Подщеколдин добавил, что риски для потребителей можно дополнительно снизить за счет законодательных инициатив.

В частности, глава РОАД предложил принять закон, обязывающий автопроизводителей обеспечивать гарантии и доступ к запчастям даже в случае ухода с рынка.

Тогда действительно не надо будет переживать покупателям за то, что производитель ушел, а запчасти они не могут купить заключил Подщеколдин

В марте кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max исчез с официального российского сайта марки – продажи модели в стране были завершены. Таким образом, российская линейка Chery сократилась до четырех моделей: кроссоверов Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9, а также седана Arrizo 8.