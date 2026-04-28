Москва28 апрВести.Президент Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что владельцам автомобилей Chery не стоит опасаться возможного сокращения присутствия бренда в России. По его словам, компания не покинет рынок полностью, а лишь оптимизирует свою деятельность. Его слова приводит "Российская газета".
Подщеколдин отметил, что российский офис Chery продолжит работу, сосредоточившись на сервисном обслуживании и поставках запчастей. Также бренд сохранит сотрудничество с проектом Tenet, который представляет собой российско-китайское партнерство, тогда как сама Chery остается независимым китайским производителем.
В то же время эксперт подчеркнул, что для автовладельцев ключевым фактором остается доступность обслуживания и комплектующих, а не уровень маркетинговой активности компании. Подщеколдин добавил, что риски для потребителей можно дополнительно снизить за счет законодательных инициатив.
В частности, глава РОАД предложил принять закон, обязывающий автопроизводителей обеспечивать гарантии и доступ к запчастям даже в случае ухода с рынка.
Тогда действительно не надо будет переживать покупателям за то, что производитель ушел, а запчасти они не могут купитьзаключил Подщеколдин
В марте кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max исчез с официального российского сайта марки – продажи модели в стране были завершены. Таким образом, российская линейка Chery сократилась до четырех моделей: кроссоверов Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9, а также седана Arrizo 8.