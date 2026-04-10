Москва10 апр Вести.Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов назвал зарегистрированный в России рост импорта машин ситуативным, сообщает "Российская газета".

Участники рынка ожидали изменения в расчете утилизационного сбора, поэтому стремились завезти максимальные объемы автомобилей по действующим условиям, чтобы сформировать складские запасы заявил специалист

По статистике, в марте 2026 года импорт новых легковых авто вырос на 40%. Ввоз по альтернативным каналам оказался даже более востребованным – речь идет о 160%.

Часть автомобилей европейских марок в Россию ввозят через Китай – часть моделей для глобальных рынков производят именно там. Более премиальные иномарки попадают в нашу страну из Европы – либо из-за отсутствия китайского производства, либо из-за разницы в комплектации.