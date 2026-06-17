KP.RU: более половины россиян ездят на отечественных авто

Опрос показал приверженность россиян отечественным брендам авто KP.RU: более половины россиян ездят на отечественных авто

Москва17 июн Вести.Свыше половины россиян – около 54% – выбирают для покупки отечественные авто вместо иномарок.

Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного KP.RU. В исследовании принимали участие 1500 человек.

Только 41% опрошенных отдали предпочтение зарубежным авто, считая их более надежными.

В то же время, приобретающие отечественные машины заявили, что их выбор обоснован более дешевой ценой и наличием большого числа автозапчастей на рынке.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме прошла презентация обновленной Lada Niva Legend.