Россияне потратили 3,4 трлн рублей на подержанные авто за полгода KP.RU: россияне потратили 3,4 трлн рублей на подержанные авто за полгода

Москва28 июл Вести.За полгода россияне потратили на подержанные автомобили 3,4 триллиона рублей. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на экспертов "Газпромбанка Автолизинга" и агентства "Автостат".

В публикации отмечается, что рост к аналогичному периоду прошлого года составил 13%. При этом сами продажи за данный период прибавили всего 8,8%, говорится в материале.

По информации "Автостата", за полгода включительно в РФ владельцев сменили 2,88 миллиона автомобилей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с изданием отметил, что это, скорее всего, не финальная сумма, поскольку сделки на вторичном рынке никак не регулируются и цена, указанная в договоре купли-продажи, может значительно отличаться от реальной.

Как правило – в меньшую сторону. Так делают, чтобы избавиться от уплаты налогов, ведь если продаешь машину в течение 3-х лет после покупки за сумму большую, чем сам заплатил, то придется отдать государству 13% от разницы пояснил эксперт

Однако даже эта сумма, по словам Шапарина, является рекордом.