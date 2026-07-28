Москва28 июлВести.За полгода россияне потратили на подержанные автомобили 3,4 триллиона рублей. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на экспертов "Газпромбанка Автолизинга" и агентства "Автостат".
В публикации отмечается, что рост к аналогичному периоду прошлого года составил 13%. При этом сами продажи за данный период прибавили всего 8,8%, говорится в материале.
По информации "Автостата", за полгода включительно в РФ владельцев сменили 2,88 миллиона автомобилей.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с изданием отметил, что это, скорее всего, не финальная сумма, поскольку сделки на вторичном рынке никак не регулируются и цена, указанная в договоре купли-продажи, может значительно отличаться от реальной.
Как правило – в меньшую сторону. Так делают, чтобы избавиться от уплаты налогов, ведь если продаешь машину в течение 3-х лет после покупки за сумму большую, чем сам заплатил, то придется отдать государству 13% от разницыпояснил эксперт
Однако даже эта сумма, по словам Шапарина, является рекордом.