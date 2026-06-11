Москва11 июнВести.В России с 1 октября новый закон о платформенной экономике обеспечит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.
Закон, который регулирует деятельность цифровых платформ, вступает в силу с 1 октября 2026 года.
Заработает интеграция с 12 государственными информационными системами по различным видам товаров. Будет уверенности в том, что продукт на 100% легален и безопасенсказал Дурдыев
Платформам запретят продавать изъятые из оборота товары. А также платформа будет обязана ответить на судебную претензию покупателя в течение 15 дней, а незаконные санкции снимать за 48 часов.