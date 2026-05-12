Новак отметил рост интернет-торговли в России за два года в 2,5 раза Новак заявил о необходимости не допустить монополизации рынка маркетплейсов

Москва12 мая Вести.Противодействие процессу монополизации рынка маркетплейсов является ключевой задачей правительства России, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В интервью газете "Ведомости" он отметил, что шесть лет назад начался существенный рост интернет-торговли, который обусловлен переходом традиционной розницы и потребительского импорта на онлайн-платформы.

Основная задача, стоящая перед нами (правительством – прим. ред.), — не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей сказал зампред кабмина

За период с 2022 по 2024 год объем онлайн-продаж, в том числе через маркетплейсы, возрос более чем в 2,5 раза. Новак в этой связи отметил, что государство отслеживает развитие интернет-площадок, поскольку их успех способствует не только удобству покупателей, но и "децентрализации экономического роста", а также предоставляет малым предприятиям из разных регионов возможность выхода на всероссийский рынок.

Осенью 2025 года крупные кредитные организации, среди которых Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк, обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить онлайн-ретейлерам предлагать дополнительные скидки на товары при оплате картами банков, связанных с этими платформами.

Со своей стороны, маркетплейсы подтвердили готовность к переговорам с банками "без насильственных действий со стороны государства".

В конце апреля заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Адиля Вяселева заявила, что необходимости ужесточать требования к маркетплейсам в настоящее время нет.

Ранее Новак спрогнозировал, что инфляция в России по итогам этого года приблизится к 5,2%.