ФАС не видит нужды в новых ограничениях для маркетплейсов

ФАС считает излишним вводить новые ограничения для маркетплейсов ФАС не видит нужды в новых ограничениях для маркетплейсов

Москва27 апр Вести.Сейчас нет необходимости ужесточать требования к маркетплейсам, как это предполагается в Национальной модели торговли, которую разрабатывает Минпромторг, заявила замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Адиля Вяселева на Российском интернет-форуме в подмосковном Сколково, ее слова приводит ТАСС.

Вяселева обратила внимание, что Национальная модель торговли "сводится больше к ужесточению требований к маркетплейсам", чем к снижению барьеров для традиционных торговых сетей.

Мы как регулятор не поддерживаем отмену ограничений для торговых сетей, при этом и не поддерживаем ужесточение требований к маркетплейсам указала она

Замглавы ФАС напомнила о меморандуме крупнейших маркетплейсов и указала, что уже исполняются основные положения из закона о платформенной экономики, который вскоре вступит в силу.

Нам как регулятору инструментария хватает добавила она

Ранее газета "Известия" со ссылкой на мнение экспертов писала, что ценовой разрыв между маркетплейсами и офлайн-розницей будет снижаться в течение ближайших нескольких лет.