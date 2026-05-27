Москва27 мая Вести.Онлайн‑продавцы все чаще запускают собственные интернет‑магазины, чтобы уменьшить зависимость от крупных маркетплейсов и самостоятельно устанавливать цены на товары. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование сервиса "Рег.решения" от "Рег.ру".

По их данным, в 2025 году компании, работающие в сфере интернет-торговли, зарегистрировали 9755 новых доменов. Это на 12% больше, чем было в 2024 году.

Увеличение числа регистраций новых доменов связано с желанием продавцов снизить зависимость от крупных маркетплейсов… Предприниматели все чаще развивают собственные интернет-магазины, совмещая их с работой на сторонних площадках. Это дает им возможность самостоятельно управлять ценами, ассортиментом, клиентской базой и повторной реализацией поясняется в исследовании

Как отмечает директор по развитию продуктов для предпринимателей "Рег.решений" Иван Грибов, в случае роста тарифов у маркетплейсов тренд на развитие собственных онлайн-ресурсов может усилиться.

Однако опрошенные "Ведомостями" участники рынка уверены, что пока рано говорить о массовой миграции продавцов. Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров считает, что рост числа доменов на 12% сам по себе об этом не свидетельствует. Он напомнил, что многие продавцы регистрируют не полноценные интернет-магазины, а одностраничные лендинги под отдельные товары или же рекламные акции.

Реальные работающие онлайн-ресурсы есть лишь у 5% селлеров... Это в основном игроки из сфер косметики, БАДов, зоотоваров и нишевой продукции для хобби. При этом массовые категории, включая бытовую технику, по-прежнему сильно зависят от маркетплейсов из-за их аудитории и логистики отметил Федоров

Представитель Wildberries, в свою очередь, сказал изданию, что увеличение интереса к собственным сайтам – это прежде всего признак взросления рынка электронной коммерции и развития брендов. Когда бизнес растет, предприниматели стремятся диверсифицировать каналы продаж и усиливать прямую коммуникацию с покупателями, объяснил он. При этом маркетплейсы, по его мнению, по-прежнему остаются ключевой точкой входа для малого и среднего бизнеса в электронной коммерции.

По мнению представителя Ozon, основным трендом рынка сейчас является мультиканальность. Это означает, что предпринимателям важно присутствовать во всех каналах, где есть покупатели их продукции.

При этом маркетплейсы остаются удобной инфраструктурой для продавцов, поскольку они берут на себя ответственность за расходы на логистику, прием платежей, возвраты и клиентскую поддержку.

Ранее сообщалось, что пользовательский трафик российских маркетплейсов в апреле сократился по сравнению с мартом, хотя до этого показывал стабильный рост. Основное падение, как утверждается, связано с мобильным трафиком, при этом десктопный у большинства площадок вырос.