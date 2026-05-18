В РФ рост онлайн-продаж продуктов замедлился до минимума за три года

Москва18 мая Вести.Оборот онлайн-торговли продовольствием в первом квартале 2026 года в России достиг 482 млрд рублей, увеличившись на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Infoline.

Отмечается, что это наименьший квартальный рост как минимум с начала 2023 года. В первом квартале 2025 показатель прибавил 26,3%, а годом ранее — 55,6%.

В "Ленте" онлайн-продажи в первом квартале выросли на 18,8% до 21,1 млрд рублей главным образом за счет собственных сервисов. При этом выручка онлайн-партнеров сократилась на 19,1%. В X5 совокупное число заказов увеличилось на 17,6% год к году.

Замедление связывают с ростом издержек ритейлеров и перебоями со связью в части регионов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли полагают, что ограничения мобильного интернета оказывает весомое влияние на отрасль. Отсутствие интернета означает выключение всех сервисов, привычная электронная коммерция перестает быть доступной.

При этом участники "белых списков" иногда превентивно ограничивают передачу заказов, чтобы избежать трудностей с передачей информации о заказе партнеру и последующей доставкой.

Ранее сообщалось, что в начале мая москвичи и жители Санкт-Петербурга жаловались на плохую работу мобильного интернета и связи. По этой причине сервисы доставки, такси и многие другие интернет-услуги оказались недоступны.