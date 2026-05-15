Москва15 мая Вести.Пользовательский трафик российских маркетплейсов в апреле сократился по сравнению с мартом, хотя до этого показывал стабильный рост. Об этом сообщил "Коммерсант", ссылаясь на данные Digital Budget.

Основное падение, как следует из материала, связано с мобильным трафиком, при этом десктопный у большинства площадок вырос. Такую тенденцию эксперты и источники связывают с требованием Минцифры блокировать входящий VPN-трафик.

Значительная часть аудитории площадок использует VPN в фоновом режиме, отметила директор практики "Цифровая трансформация" компании Светлана Архипкина. По ее словам, это делается для доступа к другим сервисам.

Такая ситуация, как считает Архипкина, могла привести к снижению продаж на маркетплейсах до 4%, поскольку трафик не полностью переносится в них.

Как следует из оценок селлеров, в апреле снижение выручки составило от 3 до 30% по сравнению с мартом.