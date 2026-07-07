Москва7 июл Вести.Спрос на стейки из всех видов мяса в России в первом квартале 2026 года снизился на 13% в натуральном выражении и на 4% в денежном. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

Снижение интереса затронуло и сырокопченые, а также сыровяленые колбасы: их продажи сократились на 11% в штуках и на 3% в деньгах. При этом, как отмечает газета, рынок мясной продукции в целом за тот же период показал рост: в натуральном выражении он увеличился на 3%, а в денежном – на 8%.

В группе "Черкизово" газете сообщили, что на фоне падения популярности стейков растут продажи более доступных мясных продуктов, прежде всего фарша и котлет. Такой выбор позволяет покупателям сохранить мясо в рационе, но сократить расходы.

Еще одной заметной тенденцией стало увеличение спроса на продукцию в небольшой фасовке, включая деликатесы. Несмотря на более высокую цену за килограмм, такие товары воспринимаются потребителями как альтернатива ресторанной еде, считают в компании.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов отметил, что колбасные изделия по-прежнему остаются одной из самых востребованных категорий. Однако внутри нее спрос постепенно смещается с колбас на полуфабрикаты, включая сосиски и сардельки.

Ранее сообщалось, что первом квартале 2026 года в России заметно изменился спрос на дорогие продукты. По данным исследования ИТ-компании "Эвотор", продажи черной икры снизились почти на четверть – на 22%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года падение было значительно меньше и составляло 12%.