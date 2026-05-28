В начале 2026 года в РФ почти на четверть упали продажи черной икры

Рынок деликатесов в 2026 году: продажи черной икры резко снизились В начале 2026 года в РФ почти на четверть упали продажи черной икры

Москва28 мая Вести.В первом квартале 2026 года зафиксировано заметное изменение потребительских предпочтений россиян в сегменте дорогостоящих продуктов. Согласно исследованию ИТ-компании "Эвотор", в стране почти на четверть упали продажи черной икры. Падение составило 22%, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда снижение спроса оценивалось всего в 12%.

На этом фоне издание KP.RU провело опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их отношение к покупке премиальных продуктов. Выяснилось, что каждый второй (50%) голосует рублем за красную икру, в то время как черную икру регулярно приобретают лишь 5% опрошенных.

По словам главы Союза потребителей России Алексея Койтова, высокая популярность лососевой икры объясняется культурными традициями: это традиционный праздничный продукт - именно как символ торжества и изыска. При этом эксперт подчеркнул интересную годовую динамику: за последний год именно икра оказалась в лидерах в обратную сторону, подешевев на 4% с конца марта прошлого года по конец марта 2026 года.