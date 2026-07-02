В России стали меньше покупать колбасы В РФ снизились продажи колбасы

Москва2 июл Вести.В России продолжают снижаться продажи колбас и колбасных изделий. Это не вопрос экономии, а изменение потребительских привычек россиян, отмечают эксперты "Российской газеты". Россияне выбирают другие источники белка или готовую еду.

Производителям приходится перестраиваться. Продажи варено-копченых и полукопченых колбас в натуральном выражении за январь-март сократились на 1,4%, сосисок и сарделек - на 1,9%, а сырокопченых и сыровяленых - сразу на 10,8%, приводит данные аналитическая компания NTech. Символический рост продаж продемонстрировали вареные колбасы и ветчины - на 0,2%, а также выросшие на 6,1% продажи копченостей и колбасной нарезки - 13,6%.

Сама мясная отрасль проиграла борьбу за доверие потребителей. Колбасная продукция одновременно столкнулась сразу с несколькими вызовами. Первый - усиление конкуренции с более доступными источниками белка. Вторая причина - изменение образа жизни считает председатель правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлия Панферова

По ее словам, время стало не менее ценным ресурсом, чем деньги. Поэтому многие предпочитают быстро приготовить ужин или вовсе отказаться от готовки. А у многих покупателей сформировалось мнение, что колбаса – менее полезный продукт, чем альтернативные источники белка.

Говорить о падении всего рынка колбасных изделий некорректно - скорее он переживает этап глубокой трансформации отмечает исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков

Снижение продажи колбасы и сосисок компенсируется ростом продаж мясных консервов, нарезки, готовой еды и полуфабрикатов. Практически все категории продолжают расти в денежном выражении, но это прежде всего объясняется ростом цен. Невозможно бесконечно продавать продукт, который дешевле сырья, из которого он теоретически должен быть сделан, комментирует увеличение цен Дмитрий Востриков.

Сейчас в магазинах предлагается широкий ассортимент колбасной продукции от 100 до 850 сортов. О снижении предложения колбасной продукции говорить пока рано, но многие производители начали менять стратегию. Они увеличивают производство полуфабрикатов и готовой еды. В первом квартале 2026 года эта категория товаров выросла сразу на 18%.

РФ также в 2,5 раза сократила импорт колбасы из Турции. "Вести" привели шесть лучших рецептов окрошки с колбасой. А доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медуниверситета Ольга Ямилова порекомендовала, как сделать окрошку еще полезнее.