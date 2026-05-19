Москва19 маяВести.Чтобы сделать окрошку блюдом здорового питания, нужно заменить традиционные колбасу и квас более полезными продуктами, рассказала РИА Новости доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медуниверситета Ольга Ямилова.
Она уточнила, что вместо колбасы лучше порезать отварное постное мясо. Сладкий квас заменить маложирным кефиром, сывороткой. Лучше отказаться от картошки, добавить большое количество зелени.