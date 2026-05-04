Оптовые цены на свинину на российском рынке упали на 15-22% "Известия": оптовые цены на свиной отруб в России упали на 15-22%

Москва4 мая Вести.Оптовые цены на свиной отруб на российском рынке в начале 2026 г. снизились год к году на 15-22%, говорится в материале "Известий".

Средняя стоимость окорока в годовом выражении снизилась на 18% (до 232 рублей за 1 кг), лопатки — на 17% (до 230 рублей за 1 кг), грудинки — на 22% (до 195 рублей за 1 кг), следует из данных NTech, которые приводит издание.

На начало 2026 года средние оптовые цены на свинину находятся примерно на 10–15% ниже аналогичного периода 2025-го отмечают "Известия", ссылаясь на слова замгендиректора ГК "Агропромкомплектация" по животноводству Светланы Трофимовой

В материале отмечается, что выросла себестоимость производства свинины. Речь идет о высокой стоимости кредитов, росте затрат на закупку сельхозтехники, горюче-смазочных материалов, запчастей. Как также указала Трофимова, текущие оптовые цены оказались близки к уровню себестоимости, что сильно снижает рентабельность бизнеса и вызывает беспокойство среди представителей отрасли.

По мнению представителя компании "Мираторг", ситуация становится сложнее ввиду внедрения системы маркировки и роста цен на внутреннюю логистику.

Фактором, оказавшим влияние на закупочные цены на свинину, стал также сезонный спрос. Из-за прохладной погоды на майские в 2026 году импульс спросу на свинину сейчас "пока отложен", считает Трофимова. При этом она отметила, что на сегодняшний день покупатель в целом показывает более сдержанное потребительское поведение, обусловленное общей экономической ситуацией.

Кроме того, на снижение цен также повлияло изменения баланса спроса и предложения на рынке, считает представитель "Мираторга". Так, в соответствии с данными Росстата в I квартале объем производства в годовом выражении составил 1,47 миллиона тонн свиней в живом весе на убой, однако, как добавила Трофимова, внутренний рынок близок к насыщению, а темпы роста экспорта пока не компенсируют рост объемов производства.

Отдельно на снижение закупочных цен на свинину повлиял растущий импорт куриного филе из Китая в Россию, в начале 2026 г. он увеличился в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года, отмечается в материале.