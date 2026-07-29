Москва29 июл Вести.Цены на базовые продовольственные товары в крупных торговых сетях продолжили снижаться, а средняя наценка на социально значимые продукты впервые ушла в минус. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на председателя Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.

Согласно данным аналитического центра Ассоциации, в период с января по июнь 11 из 25 социально значимых товаров "первой цены" стали дешевле. В годовом выражении тенденция к снижению стала еще заметнее: подешевели 19 из 25 товаров, а стоимость корзины таких продуктов сократилась на 10,4%.

Наиболее явно упала цена на свинину – на 25,3%. Куриные яйца стали дешевле на 17,6%, рис – на 16,4%. Заметно подешевели сливочное масло и пшено – на 13,5% и 13,4% соответственно, а также черный чай (13,3%), гречневая крупа (8%), пшеничная мука (6,7%), подсолнечное масло (6,1%), баранина (5,6%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (2,9%).

По сравнению с первым полугодием 2025 года существенно снизились цены на картофель (36,9%), свеклу (35,6%), рис (33,8%), белокочанную капусту (32,8%), репчатый лук (26,1%) и сливочное масло (22,4%).

Кроме того, в АКОРТ обратили внимание на динамику торговой наценки. Сообщается, что в течение полугода она постепенно сокращалась. В январе наценка составляла 3,5%, а в апреле – уже 0,5%. В июне этот показатель стал отрицательным и составил минус 1%. Так, ряд социально значимых товаров торговые сети продавали по цене ниже закупочной стоимости. Количество таких продуктов составило 13, среди них – курица, сахар, мука, подсолнечное масло, рис, яйца, овощи и яблоки.

Ранее стало известно, что свинина в РФ подешевела почти на 2% за первое полугодие 2026 года, до 392 рублей за килограмм.