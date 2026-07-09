В РФ подешевели практически все сезонные овощи "Ведомости": в России подешевели почти все сезонные овощи

Москва9 июл Вести.В России за год подешевели практически все сезонные овощи, кроме редиса, цена которого выросла почти в 1,5 раза.

Об этом сообщают "Ведомости".

По данным Росстата, в январе — мае 2026 года картофель стал заметно дешевле: его средняя цена опустилась до 52,6 руб. за 1 кг — это почти на 30% ниже, чем в тот же период годом ранее. Схожая динамика наблюдается и у других овощей. Так, белокочанная капуста подешевела почти на 30% (до 42,3 руб. за 1 кг), репчатый лук — более чем на 22% (до 46,9 руб. за 1 кг), столовая свекла — примерно на 22% (до 45,5 руб. за 1 кг).

Эти продукты — часть борщевого набора, куда также входит морковь. Ее цена почти не изменилась и осталась на уровне 54,9 руб. за килограмм. Что касается тепличных овощей, то огурцы и помидоры немного подорожали — на 2,2% и 2,8% соответственно. Сейчас они стоят 237,4 руб. и 272,3 руб. за 1 кг.

Однако цены на редис только выросли. По данным NTech, к концу июня розничная цена продукта поднялась до 342 рублей за килограмм — годом раньше она составляла 203 рубля.

"Ведомости" указывают, что редис существенно отличается от овощей борщевого набора тем, что не подходит для долгого хранения: его нужно продать в течение 1–2 недель после сбора. Поэтому цена на него сильно зависит от объема предложения и быстро меняется. По мнению генерального директора исследовательской компании "Технологии роста" Тамары Решетниковой, именно нехватка оптовых партий в столицу к концу июня могла привести к изменению стоимости продукта.

Ранее уже сообщалось, что в мае 2026 года стоимость овощей, входящих в традиционный борщевой набор, снизилась в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого газета "Коммерсант" сообщала, что российские покупатели в начале 2026 года заметно охладели к огурцам, томатам и сладкому перцу, переключившись на более дешевые картофель и капусту.