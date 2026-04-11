Москва11 апрВести.Росстат объявил, что за март 2026 года стоимость огурцов в России снизилась на 29,1%, передает ТАСС.
За аналогичный период наблюдений на 17% повысилась стоимость помидор – важного ингредиента для салата.
Также за этот период выросли цены на перец сладкий – на 20%, морковь – на 12,9%, виноград – на 8,3%, капусту белокочанную – на 6,3%указали в агентстве
В числе подешевевших продуктов – оливковое масло (минус 2,1%), жевательная резинка (минус 1,8%), сливочное масло (минус 1,1%) и некоторые другие позиции.