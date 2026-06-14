Овощи для борща в России подешевели на треть за год Стоимость овощей для борща в РФ снизилась на 30%

Москва14 июн Вести.В мае 2026 года стоимость овощей, входящих в традиционный борщевой набор, снизилась в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее падение цен зафиксировано на картофель, сообщает РИА Новости, проанализировавшее данные статистики.

Картофель подешевел на 40% — с 95 до 57 рублей за килограмм. Капуста стала стоить 51 рубль вместо 79 (снижение на 36%), свекла — 49,5 рубля (минус 35%). Лук подешевел на 33% (до 50 рублей за кг), а морковь — на 8% (до 61 рубля).

Для приготовления трех литров борща по классическому рецепту требуется по 300 г картофеля и капусты, по 200 г моркови и свеклы, а также 100 г лука. В мае 2026 года такой набор обошелся бы в 59 рублей против 88 рублей годом ранее.