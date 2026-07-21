Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года

Свинина в России подешевела почти на 2% за шесть месяцев 2026 года Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года

Москва21 июл Вести.Свинина в России подешевела почти на 2% за шесть месяцев 2026 года, до 392 рублей за килограмм, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.

Так, если в январе килограмм мяса свиньи в среднем стоил 398,3 рубля, то уже в июне – 392 рубля. Бескостная свинина упала в цене примерно на 2,4% за тот же период – с 499 рублей до 487 рублей за килограмм.

Как отметил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, спад стоимости связан с высокой степенью индустриализации отрасли, а также значительными производственными мощностями. Кроме того, по его словам, на себестоимость производства свинины и мяса птицы сильно влияет цена кормов, поскольку они являются одной из крупнейших статей затрат предприятий животноводства.

В начале 2026 года ситуация с кормовой базой была благоприятной. Хороший урожай зерновых культур в 2025 году сформировал достаточное предложение основных компонентов кормов на внутреннем рынке и создал предпосылки для снижения стоимости зерновой составляющей комбикормов отметил Тренин

Как ранее рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, свинина второй год подряд остается самым доступным мясом для шашлыка в крупных российских торговых сетях.