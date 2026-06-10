Глава АКОРТ Богданов: цена на черешню за две недели упала на 24%

Черешня в российских магазинах за две недели подешевела на четверть Глава АКОРТ Богданов: цена на черешню за две недели упала на 24%

Москва10 июн Вести.Стоимость черешни в России за последние две недели упала на 24% и достигла 610 рублей за 1 килограмм. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Он добавил, что черешня — это сезонный продукт, и цена на него традиционно снижается с началом сбора урожая на юге страны.

В этом году из-за холодной весны сроки сбора сместились ближе к июню, и с появлением первых отечественных поставок стоимость ягоды начала уменьшаться, продолжил собеседник агентства.

За две недели черешня в крупных сетях подешевела на 24%, с 800 рублей за кг в конце мая до 610 рублей в начале июня сказал глава АКОРТ в беседе с РИА Новости

Богданов отметил, что такая тенденция характерна для любых ягод. По мере увеличения объемов российского урожая возрастает предложение, и это неизбежно ведет к снижению стоимости.

Ранее гендиректор информагентства Fruit News, руководитель проекта "Ягодная академия" Ирина Козий рассказала ИС "Вести", что будет с ценами на абрикосы и черешню в этом году.