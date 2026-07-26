Москва26 июлВести.Средняя розничная цена красной икры в первом полугодии в среднем была на 1-1,5% ниже уровня 2025 года, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
На июнь 2026 года средняя розничная цена красной икры в России составила 9 414 рублей за килограмм. В течение первых 6 месяцев 2026 года она в держалась примерно на 1-1,5% ниже уровня 2025 годасказал эксперт
Он подчеркнул, что это означает стабилизацию рынка после заметного ценового скачка в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области производители красной икры рассчитывают сохранить стоимость продукта на уровне 2025 года – не выше 8-9 тысяч рублей за килограмм.