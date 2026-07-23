Цены на красную икру взлетели до 20,4 тыс. рублей за килограмм Цены на красную икру лососевой путины превысили 20,4 тыс. рублей за килограмм

Москва23 июл Вести.Цены на красную икру лососевой путины в рознице превысили 20,4 тыс. рублей за килограмм. Икра горбуши продается по 12,4 -18,45 тыс. рублей, кеты - по 14,3-16,5 тыс. рублей за килограмм, сообщил "Интерфаксу" руководитель Федерального агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, прогноз вылова тихоокеанских лососей на весь сезон составит 227 тыс. тонн. Это существенно ниже вылова 2025 года - 335,5 тыс. тонн. Соответственно красной икры в этом году может быть заготовлено около 8 тыс. тонн, что почти в 2 раза меньше прошлогоднего показателя.

Вместе с тем Савельев отметил, что на рост цен повлияло и ужесточение контроля на рынке красной икры. Это позволило оградить покупателей от продукции сомнительного качества.

По сути, рост стоимости - это цена за качество и безопасность продукта заявил Савельев

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2026 года все участники оборота лососевой и осетровой икры обязаны перейти на поэкземплярный учет.