Красная икра может подорожать из-за новых правил Роспотребнадзора "Ведомости": красная икра может вырасти в цене из-за новых правил проверок

Москва6 июл Вести.Недорогая красная икра, обувь и одежда из шерсти могут подорожать при введении новых оснований для внеплановых проверок Роспотребнадзором, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию проекта и собеседников, знакомых с ходом его подготовки.

Минздрав разработал проект приказа Минздрава о новых основаниях для внеплановых проверок. Индикаторы риска разработали Роспотребнадзор и оператор маркировки ЦРПТ.

Основанием для внеплановых проверок Роспотребнадзором производителей икры, молочных продуктов, обуви и одежды из шерсти может стать продажа этой продукции в рознице по цене на 30% ниже среднемесячной цены реализации аналогичных товаров говорится в сообщении

Профильные ведомства считают, что отклонение цены может свидетельствовать о повышенной вероятности, что в обороте находится фальсификат, продукция с нарушениями.

Как отмечает газета, под новый индикатор риска может попасть красная икра в дешевой пластиковой упаковке, "несмотря на добросовестность производителя и продавца". Также на цену влияет сезонность промысла, различные акции.

...Индикатор фиксирует цену, но не выявляет признаки нелегального производства, поэтому и риск ложных срабатываний будет крайне высоким полагает менеджер "Союзмолока" по связям с госорганами Анастасия Жарова

Партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина считает, что новый индикатор может стимулировать ритейл и производителей держать цены выше порогового уровня, чтобы избежать проверок.

В апреле СМИ сообщали о снижении цен на красную икру. По данным Росстата, средняя розничная стоимость килограмма икры лососевых рыб в РФ по итогам первого квартала 2026 года составила 9387 рублей. Это на 1,8% дешевле, чем было в аналогичный период прошлого года.