Морепродукты в российских ресторанах стали дороже на 25%

Москва14 мая Вести.Цены на морепродукты в России выросли на 10-40%, в итоге рестораны, столкнувшиеся с резким подорожанием, вынуждены повышать цены в меню до 25%, сообщает издание "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Подорожание коснулось как импортных, так и отечественных морепродуктов. Закупочная стоимость кальмара и северной креветки выросла примерно на 10%, филе трески стало дороже на 20%, а чилийские мидии – на 40%, рассказал изданию совладелец сети "Честная рыба" Ян Дмитриенко.

Основной причиной роста цен эксперты считают сложность логистики. Кроме того, работающим на Дальнем Востоке рыбодобытчикам зачастую выгоднее продавать продукцию на экспорт, чем везти ее в Москву.

На ситуацию также повлияли нерест, штормы и неурожай аквакультуры, однако говорить о дефиците пока рано – речь, скорее, идет о "недостаточном насыщении рынка", отмечается в публикации.

Прежде всего, выросла стоимость лосося – его в России можно достать только у одного поставщика, а у импортной рыбы более низкое качество по сравнению с отечественной, пояснили эксперты.

Из-за резкого роста цен на морепродукты рестораторы были вынуждены повысить стоимость позиций в меню, с начала года в зависимости от категории повышение цены составило до 25%. Однако спрос, несмотря на рост цен, сохраняется.

